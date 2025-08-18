Kamu Çalışanları İş Bıraktı Protesto İçin

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞ GÖRÜŞMELERİ GERGİN BİR DÖNEMDE

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal haklar ve çalışma koşulları hakkında süren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir sürece girdi. Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, Türkiye genelinde bugün bir günlüğüne iş bıraktı. Kamu İşveren Heyeti, 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için her iki altı ayda ise %4 zam önerisinde bulundu. Ayrıca, ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL artış önerisi de konfederasyonlar tarafından kabul edilmedi.

Bu durumun ardından Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı. Eylem kapsamında sokağa inen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktı. Yıldırım, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı’nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye’nin yüzde 80’lik gelirinin, faiz lobisine, patronlara, şirketlere ayrılan pay” ifadelerini kullandı.