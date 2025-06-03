Kamu Çalışanlarına Ek Zam Zorunlu

KAMU ÇALIŞANLARINA EK ZAM VE BAYRAM İKRAMİYESİ ZORUNLULUĞU

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu emekçilerinin ek zam talebi ve Kurban Bayramı öncesi bir defaya mahsus bayram ikramiyesi almasının zorunlu hale geldiğini ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon oranı yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak belirlenmiş.

AÇIKLAMALAR VE ENFLASYONUN ETKİLERİ

Enflasyon verileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Osman Kaya, “Açıklanan rakamlar sonrasında memur maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale geldiğini” savunuyor. Kaya, “Bu şartlarda kamu emekçisi bayrama buruk girmektedir. Kimisi memleketine gidemiyor, kimisi kurban kesemiyor. Hatta bazı aileler çocuklarının bayramlıklarını dahi alamıyor. Bu durum kabul edilemez” diye belirtiyor.

ŞARTLARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Kaya, kamu çalışanlarına ek zam ve bayram ikramiyesinin artık bir lütuf değil, “zorunluluk haline geldiğini” dile getiriyor. “Kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir. Hükümetin bir an önce somut adımlar atması, refah payı dahil olmak üzere adil bir ek zam kararı alması ve Kurban Bayramı’ndan önce tüm memurlara ikramiye ödemesi yapması gerekmektedir” şeklinde açıklama yapıyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ

Osman Kaya, “Kamu çalışanı sadaka değil, hakkını istemektedir. Enflasyon karşısında ezilen memurun insanca yaşam talebi görmezden gelinemez. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bu taleplerin takipçisi olacağız, kamu emekçisinin sesi olmaya devam edeceğiz. Ek zam şart, bayram ikramiyesi şart; kamu çalışanı artık söz değil, icraat beklemektedir” sözleriyle açıklamasını sürdürüyor.