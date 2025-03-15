Kamu Çalışanlarına Ziraat’ten 89.500 TL Ödeme

MAAŞ PROMOSYONUNDA REKOR KIRILDI

Ziraat Bankası, maaş promosyon ödemeleriyle ilgili olarak önemli bir başarı elde etti. İstanbul’da düzenlenen bir ihale sonucunda, bankanın kamu çalışanlarına sunduğu 89 bin 500 TL’lik teklif kabul edildi. Bu rakam, Türkiye genelinde kamu çalışanlarına sunulan en yüksek maaş promosyonu olarak kaydedildi ve bu durum, diğer kamu kurumlarında da benzer promosyon artışlarının yaşanacağına işaret ediyor.

Borsametre’nin haberine göre, Ziraat Bankası, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ihaleyi kazanarak Türkiye’nin en yüksek promosyon rakamıyla adını duyurdu. Bankanın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerek kamu çalışanları için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarlarının her yıl artması dikkat çekerken, yakın gelecekteki ihalelerde tekliflerin daha da yükselebileceği öngörülüyor. Özellikle öğretmenler ve diğer kamu işçilerinin bu gelişmelerden faydalanacağı düşünülüyor.