Kamu Denetçiliği Kurumu Çok Önemli

BARIŞ VE KARDEŞLİK SÜRECİNE VURGU

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, “Barış ve kardeşlik süreci de bizim için son derece önemli. Ülkemizin 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki en önemli süreçlerden biridir. Biz bunun da hayırlısıyla başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Akarca, Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ombudsman Iğdırlılarla Buluşuyor” programındaki konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) bağlı olan ve Anayasa’dan, TBMM’nin manevi şahsiyetinden güç alan bir hak arama kurumu bulunduğunu belirtti.

ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Akarca, adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü gibi kavramların, toplumların refah düzeyi, huzuru ve güvenliği açısından kritik unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi. “Bizim görevimiz adaletin, hukukun gerçekleşmesine, vatandaşın hakkını almasına yardımcı olmaktır. Hepimiz bu ülkede eşit yurttaşlar olarak birbirimizi kucaklayacağız, saygılı davranacağız. Birbirimizin görüşlerini benimsemesek de nezaketle davranacağız ve ortak noktalarımızı bulup sorun alanlarını birlikte, uzlaşarak çözmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.

ZENGEZUR KORİDORU’NUN ÖNEMİ

Akarca, Zengezur Koridoru’na da dikkat çekti ve “Zengezur Koridoru ile birlikte de bölgenin kaderinin değişeceğine de inanıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bu koridor vesilesiyle kalkınmada, refahta daha ileri bir seviyeye geleceğine inanıyoruz. Iğdır’ın geleceği de bu anlamda çok parlak.” dedi. Programa, Vali Ercan Turan, çeşitli protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.