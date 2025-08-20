Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Süreci Değerlendirildi

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvuru sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir. Ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız” şeklinde konuştu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memurun dahil olduğu 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işlemeye devam ediyor. Kısmi bir anlaşma ile sonuçlanan müzakerelerde, 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlanırken, genel zam teklifi üzerinde anlaşma sağlanamadı.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECI VE İSTİŞARELER

Sürecin tamamlanmasının ardından Memur-Sen yetkilileri istişare toplantısı düzenleyip basın açıklaması gerçekleştirdi. Yalçın, 24 Temmuz’dan itibaren kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarının çözülmesi ve uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu vurguladı. Ancak, Kamu İşveren Heyeti’nin kendilerine sunduğu önerileri yeterli bulmadıklarını ve bu nedenle reddettiklerini ifade etti. Ayrıca, kamu görevlilerinin haklarını savunma noktasında önemli bir irade gösterdiklerini belirtirken, “Yasanın bize tanıdığı süre içerisinde tüm sınırları zorladık” dedi.

HİZMET KOLU KAZANIMLARI VE YENİLİKLER

Yalçın, sendikaların mücadelesinin sonuç verdiğini ve hizmet kollarında uzlaşma sağlandığını ifade etti. Ayrıca, birçok kazanım elde ettiklerini belirterek, “Hizmet kollarında sendikaların mücadelesi sonuç verdi ve sendikaların tümü toplu sözleşme metinlerini bağıtladılar” dedi. Genel görüşmelerde ise oransal zam gibi bazı konularda uzlaşma sağlanamadığını ancak bazı yenilikler ve kazanımlar elde edildiğini kaydetti. Yalçın, “Adil bir teklifle gelinseydi, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi Türkiye emek tarihine en kapsamlı toplu sözleşme olarak geçebilirdi” ifadelerini kullandı.

HAKEM HEYETİ SÜRECİ VE MEMURUN BEKLENTİLERİ

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti sürecine de değinen Yalçın, “Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı, 7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir” dedi. Yalçın, “Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün” diye konuştu. Ayrıca, “Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz de itirazımız da devam edecek” ifadesini kullandı. Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti sürecinin başka bir çare olup olmadığının tartışılacağını belirtti.