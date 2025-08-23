Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Toplandı

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ TOPLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında üzerinde uzlaşıya varılamayan konuları görüşmek için bir araya geldi. Milyonlarca memur ve emekli memur, toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

BEŞ GÜN SÜRECEK GÖRÜŞMELER

Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener liderliğinde 5 gün boyunca çalışmalarını sürdürecek. 11 üyeden oluşan kurul, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Heyetin toplantı yapabilmesi için en az 8 üyenin katılması gerekiyor. Hakem Kurulu’nun karar vermesi için son gün 27 Ağustos Çarşamba belirlenmiş durumda. Alınan kararlar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’taki ilk teklifinde 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam önerisinde bulundu.