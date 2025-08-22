Kamu Görevlileri Hakem Heyeti Toplu Sözleşmeyi Değerlendirdi

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Dr. Mehmet Baş, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Baş, “Kazanımları genele esas olarak tüm herkesin faydalanabileceği bir şekilde dağıtmaya çalıştık” dedi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin dahil olduğu 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor. Kısmi anlaşma ile sonlanan müzakerelerde 11 hizmet kolunda uzlaşmaya varılırken, genel zam teklifi üzerinde ise anlaşmaya varılamadı. Takvime göre, sürecin başlangıcı 1 Ağustos olarak belirlenirken, müzakereler 19 Ağustos’ta sona erdi. Bu kapsamda, Dr. Baş, İhlas Haber Ajansı’na süreçle ilgili önemli bilgiler verdi.

SÜREÇTE YAŞANAN GELİŞMELER

Baş, hazırlık toplantısının 28 Temmuz’da yapılarak sürecin yol haritasının çizildiğini belirtti. 1 Ağustos’ta başlayan 8. Dönem Toplu Sözleşme çalışmalarında toplam bin 48 talep aldıklarını ifade etti. Daha önceki dönemlerden kalan taleplerle birlikte toplam 1,107 talebe ulaşıldığını açıkladı. Sendikalarla yapılan görüşmelerde, müzakerelerin yaklaşık bir hafta sürdüğünü ve bu süreçte hem hizmet kollarına ait hem de genel maddeler üzerinde uzlaştıklarını belirtti. “Anlaşabildiğimiz maddeler olduğu gibi, anlaşamadığımız maddeler de meydana geldi” dedi.

ANLAŞMA SAĞLANAN HİZMET KOLU SAYISI

Müzakerelerin ardından 12 Ağustos’ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifinin sunulduğunu hatırlatan Baş, ikinci teklifin de iyileştirilmiş haliyle geldiğini söyledi. “En sevindirici olan, 11 hizmet kolumuzun tamamında anlaşmayı sağlamış olmamız” diyen Baş, bu durumun sendikalar için kıymetli olduğunu ifade etti. “Hizmet kolları ile önemli kazanımlar elde ettik” açıklamasında bulunarak, genel zam teklifine sendikaların olumsuz bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekti.

KAZANIMLAR VE TAZMİNATLAR

Baş, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de önemli kazanımların elde edildiğini belirtti. Özellikle şube müdürleri, mühendisler ve veteriner hekimler için 2,223 lira ek hizmet tazminatı verildiğini kaydetti. Genel idare hizmetlerinde çalışanlar için de 887 lira tutarında bir kazanım sağlandığını açıkladı. Eğitim alanında akademisyenler ve öğretmenler için öğretim tazminatlarında ciddi artışların söz konusu olduğunu vurguladı. “Hizmet kollarında yapılan çalışmaların yanında, genele ilişkin de çok ciddi memurlarımızın kazanımı olacak şekilde bir çalışma yürüttük” ifadeleriyle herkesin faydalanabileceği bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ

Uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmelerin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne götürüldüğünü belirten Baş, sürecin işleyişi hakkında detaylar verdi. “Yetkili konfederasyonun müracaatı oluyor ve hakem üç gün içerisinde toplanıyor” dedi. Başvurulmazsa, sürecin bütçe kanununa gideceğinin altını çizdi. “Her iki taraf da başvurmazsa süreç bütçe kanununa gider” ifadesiyle, memur sendikalarının hakem heyetine başvuru konusunda beklentilerin devam ettiğini ekledi.