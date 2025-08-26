Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 Zammını Duyurdu

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 dönemindeki memur ve memur emeklilerinin mali ile sosyal haklarını netleştirdi. Vatandaşlar tarafından “2026 memur zammı ne oldu?” ve “Memur ve memur emeklisi zammı açıklandı mı?” soruları merakla bekleniyordu. Alınan kararlarla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek iyileştirmeler kamuoyuna duyuruldu.

2026 MEMUR ZAMMI BELİRLENDİ

Memur zammı 2026 yılı için birinci dönemde %11, ikinci dönemde ise %7 olarak belirlenirken, 2027 yılı için birinci dönem %5, ikinci dönem ise %4 artış yapılacak. Böylece, milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemindeki maaş artışları netleşmiş oldu. Ayrıca, 2026 yılının ilk döneminde taban aylıklara 1.000 TL seyyanen zam uygulanacak. Böylece memur zammı, yalnızca yüzdelik artışlarla değil, ek ödemelerle de güçlendirilmiş oldu.

Hakem Kurulu tarafından kabul edilen 58 madde arasında yalnızca maaş zammı değil, sosyal ve mali haklarda geniş çapta iyileştirmeler de yer aldı. Özellikle mühendis, mimar, tekniker, teknisyen gibi teknik hizmetler sınıfı ile sağlık çalışanları, avukatlık hizmetleri, şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlarına sahip personelin mali ihtiyaçları üzerinde önemli artışlar sağlandı. Ayrıca, genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan, ek ödeme almayan personel için de özel düzenlemeler yapıldı.

Maaş düzenlemelerine göre; genel zam oranı 2026 yılı için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7; 2027 yılı için ilk altı ay %5, ikinci altı ay %4 olarak belirlenirken, taban aylık artışı birinci dönemde +1.000 TL olarak kaydedildi. Ek düzenlemeler de aile yardımlarında ve yabancı dil tazminatlarında artışları içeriyor.