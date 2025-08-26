Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Çalışıyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini etkileyen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi müzakerelerinde zam konusunda bir mutabakata varılamadı. Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda, Hakem Kurulu’nun 4. toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında düzenlendi. Toplantıda konfederasyon temsilcileri ve kamu işveren temsilcileri, kurula sunulan toplu sözleşme talepleri üzerine müzakereler yaptı.

YENİ ZAM TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

2026 yılı için zam oranları 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4’lük rakam olarak değerlendirilmişti. Ancak 2027 yılı için bu sayıların revize edilmesiyle ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 4 olarak güncellendi.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMALAR

Hakem Kurulu’nun memurlara sunduğu yeni zam teklifi üzerine açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.” ifadelerini kullandı. Hükümetin son önerisi, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4 artış şeklinde olmuştu. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrar gündeme geldi. Zam oranlarında bir uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrasında Hakem Kurulu devreye girmişti ve çalışmalarına 23 Ağustos Cumartesi günü başlamıştı. Hakem Kurulu’nun vereceği karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.