Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı Yayımlandı

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI YAYIMLANDI

2026-2027 yıllarında memurlar ve emeklileri için geçerli olan mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dördüncü kez toplanan Hakem Kurulu’nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği, resmi olarak yürürlüğe girdi.

MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANLARI

Kurulda alınan karara göre, memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026 yılı içinde artış yapılacak. 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında ise yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında ise yüzde 4 zam uygulanacak. Ancak, zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener liderliğindeki kurul kararını imzalamadı.