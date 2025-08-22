Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda

KAMU İŞVEREN HEYETİ BAŞVURUSU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na resmi başvuruda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 1-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Memur-Sen ile hükümet arasında zam oranları konusunda bir uyuşmazlık yaşandı. Memur-Sen, Hakem Kurulu’na başvurmayacaklarını açıklarken, Kamu İşveren Heyeti süreci resmi olarak başlattı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in liderliğinde toplanacak olan Hakem Kurulu, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusunu en geç 5 gün içerisinde değerlendirecek. Kuruldan çıkacak olan karar kesin nitelikte olacak ve bu karara herhangi bir itiraz imkanı bulunmayacak.

Kamu İşvereninin Teklifleri