Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Toplandı

GÖRÜŞMELERDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle süreç, Kamu İşveren Heyeti tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınıyor. Kurul, ilk toplantısını dün Sayıştay Başkanlığı’nda yaptı ve toplantıya bakanlık temsilcileri ile sendika yetkilileri katıldı. İlk toplantıda memurların merakla beklediği sonuç çıkmadı.

İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun ikinci toplantısı bugün yapılıyor ve zam oranlarının burada ele alınması bekleniyor. Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor; bu üyelerin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetteki 4 üye Memur-Sen’den, biri Kamu-Sen’den, diğer üye ise Cumhurbaşkanı tarafından Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin etkisi belirgin hale geliyor. Hakem Heyeti’nin vereceği karar kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde geçerlilik kazanacak.

TEKLİFLER VE TALEPLER GÜNDEMDE

Hükümet son teklifinde 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öneriyor. Ayrıca taban aylıklarının bin lira artırılması önerisi de yer alıyor. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylık iyileştirmesinde bir değişiklik bekleniyor; ancak hükümetten yeni bir teklif gece yarısına kadar gelmedi.

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam öneriyor. Ayrıca 2026’da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı, 2027’de ise taban aylığa 7 bin 500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye çıkarılması, aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde bulunuyor. Sürecin tamamlanmasıyla 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları belirlenecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.