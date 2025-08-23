Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Toplandı

KURULUN İLK TOPLANTISI YAPILDI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik ilk toplantısına başladı. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin yaptığı başvuruyla çalışmalarına başlayan Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplandı.

Sayıştay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birçok önemli isim katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney de toplantıya katılarak toplantının önemini vurguladı.

Kurulun, 5 gün içerisinde karar vermesi bekleniyor. Verilecek karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Toplantıya katılanlar güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını toplantı salonu dışında bırakarak içeri girdiler. Bu durum, toplantının ciddiyetini artırdığı gibi, katılımcıların güvenliğini de ön planda tutmuş oldu.