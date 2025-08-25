Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Toplandı. Yüzde 88 zam Talep Edildi. 2027 Yılı İçin Yüzde 47 Zam. Hakem Kararı Kesin Olacak

TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumunu gerçekleştirdi. Toplantı saat 12:50 civarında sona erdi. Dördüncü toplantı ise yarın saat 14.00’te düzenlenecek. Geçtiğimiz hafta hükümet, 2026 yılının ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7’lik bir artış önerisi sundu. Ayrıca 2027 yılının her iki altı ayı için %4+%4 olmak üzere toplamda %8 zam teklifi ile 15 Ağustos’ta duyurulan 1.000 TL’lik taban aylık artışı da teklifin içerisinde yer aldı. Ancak sendikalar bu teklifi kabul etmeyince süreç hakem aşamasına taşındı.

SENDİKA TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban maaşa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk altı ay için yüzde 25 artış talep etti. 2027 yılı içinse 7.500 TL taban aylık artışı, ilk altı ay için yüzde 20, ikinci altı ay için ise yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talepleri, 2026 yılı için %88 ve 2027 yılı için %47 oranında zam elde etmeyi hedefliyor.

KURULUN YAPISI VE SÜREÇ

Kurul, 11 kişiden oluşuyor ve bu üyelerin 5’i sendika temsilcilerinden, 6’sı ise kamu işvereni konusunda uzman bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor. Memur-Sen’den 2, Kamu-Sen’den 1, Birleşik Kamu-İş’ten 1 temsilci ve Memur-Sen’in belirlediği 1 akademisyen bu heyette yer alıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “4688 sayılı kanuna göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını verir. İlk toplantı 22 Ağustos’ta yapıldığı için kararın 27 Ağustos’a kadar açıklanması gerekir. Daha sonra karar Resmi Gazete’de yayımlanır” ifadelerini kullandı. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz imkanı bulunmayacak.

ENFLASYON VE ZAM BEKLENTİLERİ

Memur-Sen, uzlaşmazlık sonrası toplantı tutanağını kurula sunmayacağını bildirirken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu’na taşımıştı. Yılmaz, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda hükümetin 2026 yılı için %18’lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, bu durumda toplamda %19 zam beklendiğini kaydetti. Ayrıca, 2027 yılı için hükümetin %8’lik teklifinin %1 revize ile %9 seviyesini bulabileceğine dikkat çekti.