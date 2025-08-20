Kamu Görevlileri İçin Anlaşma Sağlanamadı

GENEL İHTİYAÇLARDAN KAYNAKLI ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genel zam konusunda anlaşma sağlanamadı. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınması bekleniyor. Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan bu toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakerelerde, Kamu İşveren Heyeti, 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcileriyle görüşerek tekliflerini değerlendirdi.

HİZMET KOLLARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan toplantılarda 11 hizmet kolunun hepsinde anlaşma imzalanırken, genel hükümlere ilişkin her hangi bir uzlaşma sağlanamadı. Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Genele ilişkin hükümler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Onun için başlangıçtan itibaren tekliflere bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU DEĞERLENDİRİLECEK

Yalçın, hizmet kolları düzeyindeki görüşmelerin hizmet kolları tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında hizmet kollarının iradesidir. Onun için şimdi konfederasyona geçeceğiz. Başkanlar Kurulumuzu yapacağız ve daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu’ndan sonra yapacağız” dedi.