Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Çıktı

GAZİANTEP’TE YIKILAN BİNA DAVASI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğu, 6 Şubat’taki depremlerde yıkılarak 25 kişinin yaşamını yitirmesine, 16 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dava kapsamında, yıkımdan sorumlu tutulan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek’e 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Alageyik ve Gökçek tutuklu olarak yargılanırken, firari durumda olan Sadık Doğan için yakalama kararı çıkarıldı.

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Başsavcılık, Pamukkale Sitesi’nin yapım sürecindeki hatalardan dolayı kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni istedi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, iki kamu görevlisi için soruşturma izni verdi. İddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ile inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in, yapım aşamasında hatalı ve eksik projelere rağmen denetim yapmadan yapı ruhsatı düzenledikleri ifade edildi. Bilirkişi raporları ve ifade beyanları doğrultusunda her iki ismin de “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işledikleri belirtildi.

FİRARİ DURUMDAKİ GÖREVLİ

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi Mustafa Bilgin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan’ın ise 2023 yılından beri yurt dışında olduğu ve hakkındaki çok sayıda yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan hakkında “Şüpheli Ali Çağlayan hakkında aynı suçtan birçok yakalama kaydı bulunduğu ve bu soruşturma dosyasında da ifadesinin alınamadığı” açıklamasında bulundu. Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, bu doğrultuda yakalama emri düzenledi; fakat henüz Ali Çağlayan’a ulaşılamadı.

MAĞDURUN AÇIKLAMALARI

Pamukkale Sitesi’nde ailesinden üç kişiyi kaybeden Gizem İnan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı yok oldu. Bu felaketin tek nedeni deprem değildi. Göz göre göre inşa edilen çürük binalar ile görevini yapmayan kamu görevlileri bu yıkımın gerçek sorumlusudur. Adalet yerini bulmadıkça, her geçen gün yıkılmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaya, “Bizim acımız kişisel değil, toplumsaldır. Çünkü Pamukkale Sitesi’nde yıkılan sadece hayatlarımız değil; adalete ve devlete olan inancımız, güvenimizdir. Bizler, bu ülkenin yurttaşları olarak, kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz” diyerek duygularını ifade etti.