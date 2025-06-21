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Kamu Görevlileri Talepleri Ele Alındı

KAMU GÖREVLİLERİ İLE GÖRÜŞME

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliğine ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyarette, kamu görevlilerinin talepleri, önerileri ve beklentileri üzerinde durularak, karşılıklı fikir alışverişi yapılıyor. Görüşmenin, sivil toplumla iş birliği ve istişare kültürünü güçlendirmek adına çok önemli bir aşama olduğu vurgulanıyor.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Yıldırım, “Kamu görevlilerimizin taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinlediğimiz bu anlamlı buluşmada, ortak değerlerimiz etrafında verimli bir istişare gerçekleştirdik. Birlik, dayanışma ve ortak akıl temelinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diyor. Ziyaretin, sendikal ilişkilerin güçlendirilmesine ve kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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