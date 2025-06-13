Kamu Görevlilerine Gelir Vergisi Muafiyeti İsteniyor

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK VERGİ DÜZENLEMESİ İHTİYACI

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerine gelir vergisi sabitlensin teklifimizle engelli kamu görevlileri için de muafiyet tamamen sağlanmalıdır” dedi. Memur-Sen, engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması düzenledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Memur-Sen’in Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu da tanıtıldı. Yalçın, 2000’li yıllardan itibaren engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran politikalar üretildiğini ve sağlık, eğitim, toplumsal yaşama katılım, sosyal haklar ve istihdam gibi konularda önemli ilerlemeler yaşandığını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetinin toplumsal bilinci artırdığını ifade ederek, “Engelliler kenara köşeye çekilen, kaderine terk edilen noktadan, kamuda istihdam edilen ve istihdamına önem verilen bir noktaya çekildi” şeklinde konuştu.

ENGELSİZ BİR TOPLUM HEDEFİ

Yalçın, Memur-Sen Engelliler Komisyonu’nun engellilerin yaşam ve istihdam şartlarını iyileştirmek için değerli çalışmalara imza attığını belirtti. “Bütün amacımız engelsiz bir çalışma hayatı, engelsiz bir toplum ve toplumda ötekileştirilmeyen herkesin bir arada yaşadığı barışık bir aile olmak” dedi. Memur-Sen Engelliler Komisyonu’nun yaptığı çalışmalarla engel tanımadan Türkiye’nin her yerinde örgütlenmeyi artırdıklarını dile getirdi.

Yalçın, şu an Türkiye’de çalışabilir engellilerin işgücüne katılımını artırmanın gerekliliğine dikkat çekti. Öncelikle istihdamda fırsat eşitliği sağlanmasını, yüzde 70’in üzerinde olan engelli işsizliği ile mücadele edilmesini ve kamu sektöründe yüzde 3 oranında engelli istihdam edilmesini önerdi.

Kamuda engelli bireylerin istihdamlarını artırmak için eğitimde fırsat eşitliği sağlanması gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Kamuda ağırlıkla Yardımcı Hizmet Sınıfında hizmetli veya Büro Hizmetlerinde düz memur olarak istihdam edilen engelliler, mesleki yetkinlik ve liyakatleri dikkate alınarak, bütün hizmet sınıflarında istihdam edilmelidir” dedi.

KAMUDA ENGELLİLERE YÖNELIK YENI DÜZENLEMELER

Yalçın, kamu görevlilerine yönelik ek düzenlemelerin şart olduğunu da ifade ederek, engelli kamu görevlileri için muafiyetin sağlanması gerektiğini belirtti. “İlave kademe ilerlemesinde aranan 2 yıl görev şartı 1 yıl olarak ve her 2 yılda 1 derece artışı verilmelidir” talebinde de bulundu. Ayrıca engelli kamu görevlilerinin, emekli aylığı ve ikramiyelerinin 25 yıldan az olmaması gerektiğini kaydetti. Yıllık izin haklarının, mazeret, süt ve doğum izinlerinin pozitif ayrımcılık kapsamında artırılması gerektiğini vurguladı.