Kamu Görevlisi Firari Olduğu Ortaya Çıktı

GAZİANTEP’TE KATLİAM GİBİ DEPREM

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yer alan Pamukkale Sitesi A bloğu, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Bu talihsiz olay, 25 kişinin yaşamını yitirmesine ve 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yapılan soruşturma sonucunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek’e toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Alageyik ve Gökçek tutuklanarak cezaevine konulurken, firarda olan Sadık Doğan için yakalama kararı çıkarıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNDE DURUM

Başsavcılık, Pamukkale Sitesi’nin yıkılmasında rolü bulunan kamu görevlileri için de soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, bu talebe olumlu yanıt vererek iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ulaşıldı. İddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ile inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in, Pamukkale Sitesi’nin inşaat sürecinde hatalı projelere rağmen gerekli denetimleri yapmadan yapı ruhsatı verdikleri belirtildi. Bilirkişi raporları ve taraf beyanları ekseninde her iki ismin de “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işlediklerine dair yeterli deliller bulunduğu ifade edildi.

FİRARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Soruşturma sırasında inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in ifadesi alındı ve Bilgin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Diğer sanık olan Ali Çağlayan’ın ise 2023 yılından bu yana hakkında pek çok yakalama kararı olmasına rağmen yurtdışında olduğu öğrenildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan hakkında şu tespitlerde bulundu: “Şüpheli Ali Çağlayan hakkında aynı suçtan birçok yakalama kaydı bulunuyor ve bu soruşturma dosyasında ifadesinin alınamadığı, 2023 yılından beri yakalama kararı bulunduğu görülüyor. Bu nedenle ifadesine başvurulamadı.” Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Çağlayan’ın yakalanması için emre hükmetti. Ancak henüz yakalanamamış durumda.

ZARAR GÖREN AİLEDEN AÇIKLAMALAR

Pamukkale Sitesi’nde annesi Melek, babası Hüseyin ve babaannesini kaybeden Gizem İnan Kaya, durumu şu şekilde değerlendirdi: “Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı kayboldu. Bu felaketin tek nedeni deprem değildi. Göz göre göre inşa edilen çürük binalar, denetimsiz bırakılan yapılar ve görevini yapmayan kamu görevlileri bu yıkımın gerçek sorumluları. Binlerce insan yaşamını yitirdi; yüz binlerce insan da sevdiklerini kaybetti. Firari durumda bulunan Ali Çağlayan gibi görevini ihmal eden herkesin bu ölümlerde payı var. Bizim acığımız bireysel değil, toplumsal bir acı. Çünkü Pamukkale Sitesi’nde sadece hayatlarımız değil; adalete ve devlete olan inancımız, güvenimizi de yitirdik. Bizler, bu ülkenin yurttaşları olarak kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Acılarımız asla bitmeyecek. Adalet yerini bulmadıkça, her geçen gün yıkılmaya devam edeceğiz.”