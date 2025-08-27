Kamu Görevlisinin Firari Olduğu Belirlendi

PAMUUKALE SİTESİ’NDE YIKIM SONUCU ÖLENLER

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Pamukkale Sitesi A bloğu, 6 Şubat depremleri sırasında yıkıldı ve bu olayda 25 kişi hayatını kaybedip, 16 kişi yaralandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu olan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek’e toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Gökçek ve Alageyik tutuklu olarak yargılanırken, kayıplara karışan Sadık Doğan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılığı, Pamukkale Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili kamu görevlileri için de soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, iki kamu görevlisi için soruşturma izni onayladı. Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianameye ulaşıldı. İddianamede, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ile inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in, projedeki eksikliklere rağmen yapı ruhsatı düzenleyerek sorumsuz davrandıkları belirtildi. Bilirkişi raporları ve delillerle, her iki kişinin de “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işlediği ifade edildi.

FİRARİ DURUMDA OLAN MUHENDİS

Soruşturma esnasında inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in ifadesi alındı ancak Bilgin yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Dönemin İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan, 2023’ten beri hakkında kesinleşmiş yakalama kararları olmasına rağmen yurtdışında olduğu tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan hakkında “Şüpheli Ali Çağlayan’ın ifadesinin alınamadığı ve 2023 yılından beri yakalama kararı bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, 27 Ocak 2025 tarihinde yakalama talep edilmiştir” ifadesini kullandı. Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan hakkında yakalama emri çıkardı fakat henüz yakalanamadı.

HUKUKSAL SÜREÇLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Pamukkale Sitesi’nde ailesinin çeşitli üyelerini kaybeden Gizem İnan Kaya, süreci değerlendirdi. Kaya, “Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı yok oldu. Bu felaketin sebebi sadece deprem değil. Çürük binalar, denetimsiz yapılar ve görevini ihmal eden kamu görevlileri bu yıkımın asıl yükünü taşıyor. Kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Çünkü bizim acımız yalnızca şahsi değil, kolektif bir acı” şeklinde ifadelerde bulundu. Adalet gerektiren bir konu olduğunu vurgulayarak tüm sorumluların hesap vermesini talep etti.