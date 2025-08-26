Kamu Hakem Kurulu Toplantısını Tamamladı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İLERLİYOR

Kamu Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve emeklileri için yapılacak toplu sözleşmedeki zam oranını belirlemek amacıyla dördüncü toplantısını başarıyla tamamladı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı için yüzde 11+7’lik teklif değişmezken, 2027 yılının ilk altı ayı için teklif bir puan artırılarak yüzde 5+4 olarak belirlendi.

MEMUR-SEN’İN TEPKİLERİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu. “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET TEKLİFİ AÇIKLANDI

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise yüzde 46 zam talep etmişti. Ancak hükümetin sunduğu teklif bu taleplerin oldukça altında kaldı. Hükümetin son teklifi, 2026 yılı için ilk altı ayda 11, ikinci altı ayda 7, 2027 yılı için ise her iki altı ayda 4 olarak belirlendi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te yapılan 1.000 TL’lik taban aylığı artış teklifi de yeniden gündeme getirildi.