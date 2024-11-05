Kamu İhalelerinde Yapay Zeka Kullanımı Artacak

KAMU İHALELERİNDE YENİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu (KİK) arasında imzalanan yeni protokolle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve potansiyel ihlallerin belirlenmesinde yapay zeka destekli teknolojiler kullanılacak. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, kamu alımlarının dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmını oluşturduğu belirtildi. OECD verilerine göre, birçok ülkede kamu alımlarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 12-15 seviyelerinde iken, kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 30’u bu alımlardan oluşuyor. Türkiye’de ise kamu alımlarının GSYH içindeki oranı yaklaşık yüzde 6 olurken, merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 36’sı kamu alımlarından kaynaklanıyor. Bu bağlamda, kamu ihalelerinde rekabetçi süreçlerin geliştirilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla birlikte piyasalarda fiyat oluşumunun sağlıklı işlemesine de katkı sağlıyor. Bu çerçevede, Rekabet Kurumu ve KİK arasında kamu ihalelerinde rekabet ortamının güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik işbirliği yeni bir aşamaya taşınıyor.

İŞBİRLİĞİ VE VERİ ANALİZLERİ

KİK Başkanı Hamdi Güleç ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle arasında imzalanan yeni protokolle, iki kurum arasındaki işbirliği, kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zeka destekli araçların geliştirilmesi, ortak istatistiksel modelleme ve analiz çalışmaları yürütülmesi yönünde genişletiliyor. Bu işbirliği sayesinde veri analizlerinin güçlendirilmesi sağlanacak ve olası ihlallerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi mümkün olacak.

ADİL VE ŞEFFAF İHALE ORTAMI

Rekabetçi ihale süreci, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra işletmeler için adil ve şeffaf bir rekabet ortamı oluşturuyor. İhale süreçlerinde rekabeti engelleyen, danışıklı teklif verme veya ihaleleri paylaşma gibi yöntemlerle ortaya çıkan ihale kartelleri, kamu zararına neden olabiliyor. İki kurum arasında imzalanan yeni işbirliğiyle Rekabet Kurumu ve KİK, bu tür ihlallerle mücadele için yapay zeka destekli teknolojilerden faydalanacak. Ayrıca, ihale süreçlerindeki veri analizlerinin güçlendirilmesi ve olası ihlalleri resen tespit edebilecek yenilikçi araçların geliştirilmesi planlanıyor.

Bu ortak çalışma, kamu ihalelerinde rekabetin korunması, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve ihale piyasalarında adil rekabet koşullarının sürdürülebilir olarak sağlanmasına yönelik olarak her iki kurumun kararlılığını gösteriyor. Bu gelişme, Türkiye’nin rekabetçi ve şeffaf bir ihale sistemiyle dünya ekonomileri arasında güçlü bir yere sahip olmasına da önemli katkılar sağlayacak.