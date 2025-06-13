Ekonomi

Kamu İşçileri İçin Zam Teklifi Açıklandı

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HÜKÜMETTEN KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TEKLİFİ

Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam önerisini kamuoyuna duyurdu. 2025 yılının ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olarak belirlendi. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu. Konuyla ilgili olarak Türk-İş, ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını dört gözle bekliyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti. Buna göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması talep edildi. Takip eden dönem için ise her 6 ayda yüzde 25 zam ve enflasyon farkı bekleniyor.

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