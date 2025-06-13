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Kamu İşçileri İçin Zam Teklifleri Devam Ediyor

KAMU İŞÇİLERİNİ İLGİLENDİREN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin çalışanı kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Bu süreçte ilk zam teklifi de açıklandı.

TÜHİS’TEN İLK TEKLİF AÇIKLANDI

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 zam önerdi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konu hakkında yaptığı açıklamada “Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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