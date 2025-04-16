Kamu İşçileri Ücret Görüşmeleri Devam Ediyor

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Kamuda görev yapan işçilerin maaş artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, işçi tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi pek çok kamu kurumundaki işçileri etkileyen görüşmeler devam ediyor.

Görüşmeler, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebinin 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesiyle başladı. İdari maddelerin büyük bölümünün müzakere edildiği süreç içerisinde işçi kesimi, günlük en düşük ücretin 1.800 liraya çıkarılmasını, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve ek olarak yüzde 10 refah payı talep etti.

İşçi taleplerini masaya yatırmayı planlayan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), yarın işçi tarafıyla görüşecek. Tarafların yarın saat 14.00’te TÜHİS Genel Merkezinde gerçekleştireceği ilk toplantıda, genel değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız” demişti.