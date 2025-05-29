Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Açıklandı

KAMU İŞÇİLERİNE YILDA İKİ KEZ ÖDEME YAPILACAK

Kamu işçilerine bu yıl ek ödemenin ilk kısmı 2 Haziran’da, ikinci kısmı 17 Aralık’ta verilecek. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılı ilave tediyesinin ödeme tarihlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde görev yapan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 2 Haziran’da, diğer yarısı ise 17 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bu karara dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.” ifadeleri yer aldı.