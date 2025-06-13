Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Belirlendi

KAMUDA 600 BİN İŞÇİ İÇİN ÜCRET ARTIŞI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk teklif sunuldu. 4-D kamu işçileri, hükümet ile sendikalar arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuçları bekliyor. Peki, toplu sözleşme zammı kabul edildi mi? 4-D kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

İLK TEKLİF HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaptığı ilk açıklamada, “Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz” dedi. Ağar, açıklamasında “Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan’a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!” ifadelerini kullandı.

BAKAN’DAN İLK TEKLİF AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını duyurmuştu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından ortaklaşa hazırlanan taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, bu artış sonrası 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.