Kamu İşçilerinin Zam Görüşmeleri Devam Ediyor

KAMU İŞÇİLERİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamu işçilerinin zam görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Sözleşme sürecinin uzamasıyla işçilerin alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümetin, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmesini ve en kısa sürede sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Aslan, yazılı açıklamasında, kamu kurumlarında yaklaşık 600 bine yakın işçinin ücret artışlarının 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile belirleneceğini hatırlattı. Bununla birlikte, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebinin 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulduğunu anımsatarak, hükümetin henüz bir teklif sunmadığını vurguladı.

GREVA GİDİYORUZ

Aslan, kamu işçilerinin üç aydır hükümetten teklif beklediğini ifade etti ve şöyle devam etti: “1 Ocak’tan itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmelerinin 60 günlük müzakere süreci bitti. Arabulucu süreci de sona erdi. Bundan sonra grev aşaması var. Sözleşme sürecinin uzamasıyla işçinin alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümetin, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmesini istiyoruz.” Ayrıca, savunma sanayisi gibi bazı kritik sektörlerde grev yasağı bulunduğunu belirten Aslan, “Bu sektörlerde örgütlü olan sendikalar Yüksek Hakem Kuruluna girmek zorunda kalacak. Bu durum kamuda iş barışı ve huzurunun bozulmasına yol açar” dedi.

ORMAN YANGINLARI İNSAN KAYNAKLI

Aslan, Orman Genel Müdürlüğünün 186 yıllık köklü bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl orman yangınlarıyla mücadeleye uçak, helikopter, arazöz ve fedakar personeliyle tam kadro hazırlandık” ifadelerine yer verdi. Helikopterler ve uçakların orman yangınlarını bastırmada etkili olduğunu, ancak asıl yangın söndürme işinin sahadaki orman işçileri tarafından yapıldığını belirtti. “Biz ormanlarımızı ‘yeşil vatan’ olarak nitelendiriyoruz. Ülkemizin toplam orman varlığı 23 milyon hektar, bu da ülkemizin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğu anlamına geliyor. Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı çıkıyor” dedi. Aslan, “Yanan sadece ormanlar değil, canlar yok oluyor. Ormanlarımız yanmasın diye canını hiçe sayan orman işçilerimiz şehit oluyor. Orman yangınlarıyla mücadelede esas unsur orman işçilerimiz. Herkes, ormanlarımız gibi, yangın sahasında gece gündüz demeden fedakarca çalışan orman işçimizi de düşünmeli” şeklinde konuştu.