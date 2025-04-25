Kamu İşçisi Protokolü Görüşmeleri Devam Ediyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında Kamu İşçisi Çerçeve Protokolü görüşmelerinin ikincisi TÜHİS tesislerinde gerçekleştirildi. 600 bin kamu işçisinin zam oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu görüşmelerde geçim şartlarının yanı sıra çalışma düzeni ve sosyal haklar da ele alındı. Ancak, toplantı neticesinde herhangi bir sonuç elde edilemedi. Üçüncü görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

SONUÇSUZ GÖRÜŞMELER

İkinci görüşmede yalnızca ücretlerin değil, aynı zamanda çalışma düzeninin de ele alındığını ifade eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bugünkü görüşmemizde sonuç çıkmadı. Zaten iki görüşmede sonuç çıkmaz. TÜHİS ile tekrar yeni bir çalışma yapacağız. Muhtemelen 1 Mayıs’tan sonra olacak. Dolayısıyla bu süreç bayağı zaman alacak. Hemen bitecek bir konu değil. Çünkü 600 bin kamu çalışanının hem çalışma, hem geçim şartlarını, hem çalışma düzenlerini hem de sosyal haklarını konuşuyoruz.” dedi. Diğer bir yandan, daha önceki süreçlerde olduğu gibi madde madde çalışmalar yapılacağını ve bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılacağını belirtti.

SENDİKALARIN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

HAK-İŞ’in Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, TÜİK verilerine atıfta bulunarak “10 çocuktan 4’ü yoksulluk çekiyor” ifadesini kullandı. Sert, “Bu çocukların okul çantasının doldurulması, karınlarının doyurulması, yapılacak olan bu Kamu Çerçeve Protokolü ile amacımız işçilerimizin menfaatine yönelik daha iyi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Önümüzde 1 Mayıs var. HAK-İŞ olarak Rize’de olacağız ve sorunlarımızı tekrar gündeme getireceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, kamu çerçevesinin yaratılmasında yalnızca ücret ve sosyal haklara odaklanılacağını vurguladı.

Gelecek teklifler doğrultusunda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak bu konuyu kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirten Sert, çalışanların enflasyona yenik düşmemesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli planlamaları yapacaklarını ifade etti.