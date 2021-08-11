Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Hükümet ve işçi konfederasyonları, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren kararı açıkladı.

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye’nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir.”

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.