Kamu İşveren Heyeti, 1000 lira artış önerdi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ TEKLİF SUNULDU

Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarında 1000 lira artış teklifi sundu. Memurların maaş ve aylıklarına 2026 ile 2027 yıllarında gerçekleşecek zammın belirlenmesi amacıyla 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine devam ediliyor. Bu görüşmeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme sırasında, Kamu İşveren Heyeti’nin daha önce önerdiği 2026 yılı için yüzde 10 artışa ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira ek bir artış yapılması önerildi. Bakan Işıkhan önderliğindeki heyet ile sendika başkanları arasındaki müzakerelerin, önümüzdeki hafta sonu da dahil olmak üzere sürmesi bekleniyor.

MEMUR-SEN’DEN YENİ TEKLİF İTİRAZI

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki ikinci teklif sunumunu yaptığını belirtti. Yalçın, Bakan Işıkhan’dan ikinci teklifi beklediklerini ifade ederek, “İkinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Sadece taban aylığa 1000 lira bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış.” dedi. Yalçın, kendilerinin taban aylığa 10 bin lira artış talep ettiklerini hatırlatarak, “Ama taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, aylıklara yapılacak artış dışında görüşülmesi gereken başka taleplerinin olduğunu belirtti.

AİRLİK ADALETİ VE ÜCRET DENGESİ

Yalçın, “Gelir adaletinin sağlanmasına, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılmasına şiddetle ihtiyaç var. Onun için bu masada mutlaka bunu sağlamak zorundayız. Çünkü kamu, bu saatten sonra çalışma barışı itibarıyla bundan sonra gerçekten zorlanacaktır.” dedi. Memurların sıkıntıya düşmemesi için toplu sözleşme masasında önemli adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Yalçın, “Toplu sözleşme masası, 4 milyonu bulan kamu görevlisi ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü burada. Bu nedenle bu teklif, müzakere edilebilir bir teklif değil.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, müzakere edilebilir bir teklif gelmemesi durumunda 18 Ağustos’ta Türkiye genelinde iş bırakacaklarını ve Ankara’da büyük bir miting düzenleyeceklerini duyurdu.

ÖNERİLEN RAKAM YETERSİZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci ise, Kamu İşveren Heyeti’nin taban aylığa 1000 lira artış teklifini, geçerli bir teklif olarak değerlendirmedi. Bu teklifin, kimsenin sorununa çare olamayacağını belirten Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen olarak, bu önerilen rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Konfederasyon olarak ortaya koyduğumuz tavrı, süreç devam ettiği sürece koruyacağız. Bir an önce, gecikmeden yeni bir teklifin gelmesi zorunludur.” dedi. Kahveci, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve taban aylığa ücret artışı yapılmasını doğru bulduklarını ancak mevcut miktarın son derece düşük olduğunu vurguladı.