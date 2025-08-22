Haberler

Kamu İşveren Heyeti Başvurdu, Kriz Sürekli

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ’NE BAŞVURU

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde herhangi bir uzlaşmaya varamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvurusunu gerçekleştirdi. Memur zammı krizinin sürmesiyle birlikte, yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini etkileyen 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor. Müzakere sürecinin kısmi bir anlaşma ile sona ermesi sonrası, 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlanırken, genel hükümlere ilişkin zam teklifinde anlaşma sağlanamamış durumda. Bu çerçevede, 4688 Sayılı Kanun gereği, yetkili konfederasyon Memur-Sen’in veya Kamu İşveren Heyeti’nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvuru yapması gerekiyordu.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMA

Tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine Hakem Kurulu’na gitme hakları doğdu. Bu bağlamda Kamu İşveren Heyeti, süreci tamamlayarak Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvurusunu yaptı. Öte yandan, Memur-Sen tarafından yapılan duyuruda, Memur-Sen’in hakem heyetine başvurmama kararı aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, “‘Gelirde adalet ücrette denge’ ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa etmek ve memur ile emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Memur-Sen olarak, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem Heyeti’ne başvuru yapmadık” ifadeleri yer aldı.

