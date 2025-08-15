Kamu İşveren Heyeti Protesto Edildi

MEMUR-SEN ÜYELERİ 81 İLDE EYLEM ÇADIRLARI KURDU

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri doğrultusunda kamu işveren heyetinin sunmuş olduğu teklifleri protesto etmek amacıyla, 81 ilde “Memur-Emekli Nöbette” eylem çadırları kurdu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Ankara’da kurulan çadırı ziyaret ederek, toplu sözleşme sürecinde gelinen durumu bir kez daha paylaşarak kamu işvereninin atması gereken adımlara dikkat çekti. Eylem çadırında “Memur-Emekli Eylemde” ve “Yetersiz Teklife Hayır” pankartları asıldı. Memur-Sen üyeleri, “Sözler havada, memur sahada”, “Susma haykır, refah payı haktır”, “Memuruz haklıyız, kazanacağız” ve “Yasa değişsin, masa işlesin” gibi sloganlar attı. Eyleme katılan üyeler, kamu işveren heyetinin teklifine tepkilerini davul ve zurna çalarak gösterdi.

ALI YALÇIN’DAN AÇIKLAMALAR

Ali Yalçın, çadır nöbetine katılan Memur-Sen üyelerine yaptığı konuşmada, “Bugün 81 ilde memur-emekli nöbet çadırını kurmuş durumdayız. Toplu sözleşme sürecine ilişkin eylemliliğimiz devam ediyor. Çünkü masadan beklediğimiz teklif hala gelmedi.” şeklinde konuştu. Kamu işvereninin sunduğu ilk teklifin yetersiz olduğunu ve ikinci teklifin müzakere edilebilir bir yönünün bulunmadığını belirten Yalçın, “Taban aylığa bin lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız? Bu, bizim hangi sorunumuzu çözecek?” dedi. Yalçın, konuşmasının devamında, “Pazartesi geç saatlere kadar masayı işleteceğiz. Ama masada durmadan, ‘bakacağız, edeceğiz, bunu da bir düşüneceğiz’ demek yerine sahici cümlelerin kurulmasına ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. Kamu işverinin bu süreçte çalışanları nasıl gerdiğine vurgu yapan Yalçın, “Bu tansiyonu düşürecek olan kamu işverenidir.” dedi.

HİZMET KOLU GÖRÜŞMELERİNE DAVET

Ali Yalçın, yarın sabah hizmet kollarındaki yetkili sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına davet edildiğini açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan’ın da görüşmelere katılacağının altını çizen Yalçın, “İstiyoruz ki bu konuda daha fazla vakit kaybetmeyelim, karar cümleleri kurularak teklifler verilsin ve toplu sözleşme sürecimiz sağlıklı işleyebilsin.” diye belirtti. Kamu işveren heyetinin sunduğu ikinci teklifin ardından sendikaların eylem kararlarını peş peşe açıkladığını hatırlatan Yalçın, çadırların illerde kurulduğunu, sendika üyelerinin aileleri ve çocuklarıyla birlikte hareket ettiğini ifade etti. Yalçın, “Bu sürecin daha fazla uzamamasını, bir an önce teklifin gelmesini ve insanların huzura kavuşmasını istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

MEMUR-SEN 18 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKACAK

Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakacaklarını duyurdu. Ankara’daki Anadolu Meydanı’nda büyük bir miting düzenleyeceklerini ve oradan Maliye Bakanlığı’na yürüyerek meseleyi bir kez daha aktaracaklarını söyledi. Eylemlilik kararlılığını belirten Yalçın, “Mali disiplin diyerek, çalışanların ücretlerini baskılamaktan vazgeçilsin. Geçen dönem zaten enflasyona yenildik.” diyerek duruma dikkat çekti. Tüm nöbet noktalarındaki üyelere selam gönderen Yalçın, nöbetteki arkadaşlarını tebrik etti ve “İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Çadır nöbetine katılan üyelere, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek ev sahipliği yaptı.