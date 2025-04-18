Kamu Kaynakları Usulsüz Kullanımı Soruşturması Başladı

KAMU KAYNAKLARININ USULSUZ KULLANIMI SORUŞTURMASI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kamu kaynaklarının usulsüz bir şekilde kullanıldığı iddialarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde bir başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yılın kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel planlanan fakat Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseri üzerine yapılan ihbarlar doğrultusunda bir soruşturma başlatmıştı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Yaklaşık 5 aylık bir titiz çalışma sonucunda elde edilen deliller ışığında, şüphelilerin kamu kurumunu hileli yollarla zarar uğratıp haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınmalarına yönelik talimat verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılmış eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye çalışanları S.K. ve B.B. ile bir organizasyon şirketinin yetkilisi S.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu beş kişi, sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili sürecin devam ettirileceği belirtiliyor.