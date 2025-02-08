Kamu Muhasebatında 2025 Parasal Sınırlar Belirlendi

KAMU MUHASEBATINDA YENİ PARASAL SINIRLAR BELİRLENDİ

Kamu muhasebatı ile ilgili olarak 2025 yılına ait olan parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Muhasebat Genel Müdürlüğü, bu konuyla ilgili Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yapılan düzenlemeler ile kamu muhasebatına yönelik birçok konu ele alındı. Özellikle kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi başlıklar netlik kazandı.

Bu düzenlemeyle belirlenen parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları şu şekilde oldu: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında muhasebe birimleri tarafından kasadan yapılacak ödemelerin tutarı 10 bin lira ile 160 bin lira arasında olacak. Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında belirlenirken, özel bütçeli idareler için avans sınırları ise 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira arasında değişecek. Alındı birim fiyatları ise belgenin türüne bağlı olarak 4,5 lira ile 280 lira arasında belirlenecek.