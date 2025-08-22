Kamu Mühendisleri İçin Zam Talebi Açıklandı

İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE TALEPLER

Konya’da Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamu mühendisleri ve teknik hizmetler çalışanları için zam talebiyle basın açıklaması düzenledi. Etkinlik, Anıt Alanı’nda gerçekleştirildi. Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, memur ve memur emeklilerine önerilen zam teklifine ve Meslek Kanunu’nun henüz çıkarılmamasına karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sendika, “Sahada Kazandırıyor; Masada Kaybediyoruz” sloganıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

TALEPLERİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ

Basın açıklamasında söz alan Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Konya İl Temsilcisi Hatice Öksüz, “Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, bir günlük iş bırakma eylemimizle, kamu mühendislerine, mimarlara ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarına yapılan haksızlığa karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Enerji, sanayi, madencilik ve teknik altyapının yükünü omuzlayan bizler; emeğimizin karşılığını, mesleki saygınlığımızı ve hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz. Ancak hükümetin 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunduğu zam teklifinin yetersiz kalması ve Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılmaması, bizi bu güçlü eyleme yöneltmiştir. Bu nedenle ‘Sahada Kazandırıyor; Masada Kaybediyoruz’ diyerek, sesimizi tüm Türkiye’ye duyuruyoruz” şeklinde konuştu.

YETERSİZ ZAM TEKLİFİ

Hatice Öksüz, hükümetin sunduğu son zam teklifinin 2026 yılı için yüzde 11+7 ve 2027 yılı için yüzde 4+4 olduğunu belirterek, “Bu da iki yıla yayılmış toplamda yalnızca yüzde 26’lık bir artış anlamına geliyor. Biz, Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, çalışanların ekonomik şartlar karşısındaki kayıplarını telafi edecek gerçekçi talepler sunduk: 2026 için her altı ayda yüzde 30, 2027 içinse yüzde 25’er zam ve refah payı talep ettik. Bu, ne lütuf ne de ayrıcalık; insanca yaşamanın asgari şartıdır. Yüzde 26’lık teklif, bugünkü enflasyon ortamında kamu çalışanlarını yoksulluğa mahkum etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARI VE CANLANMA TALEPLERİ

Öksüz, emeklerinin karşılıksız kaldığını ve özlük hakları, maaşlar ile çalışma şartlarının daha da geriye gittiğini vurgulayarak, “Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve ekonomik şartlar karşısında maaşlarımızın korunması için Eşel-Mobil sistemine geçilmesi gerekmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu bu süreçte, maaş artışlarının altı ayda bir yapılması yeterli değildir. Bu nedenle, her ay düzenli olarak enflasyon farkı ödemesi yapılmalıdır. Maaş zammı, taleplerimizin yalnızca bir parçasıdır. 1938 tarihli 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, günümüz ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir. Çağın şartlarına uygun, mühendislik mesleğinin uzmanlık alanlarını, yetkilerini ve ekonomik güvencelerini tanımlayan yeni bir Meslek Kanunu’nun ivedilikle yürürlüğe girmesi gerekmektedir” şeklinde devam etti.

Öksüz, masada karşılaşılan yetersiz tekliflerin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ve sendikal özgürlüklerin pazarlık konusu olamayacağını belirterek, “Teknik hizmetler sınıfının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.