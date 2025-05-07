EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi sunuyor. İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında uygulanan “2025 Aile Yılı Eğitim Programları” dahilinde kamu personeline yönelik eğitimler düzenleniyor.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına, “Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele” üzerine eğitim yapıldı. Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğiyle organize edilen eğitimde, TBM (Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele) formatörü Emrah Ceylan, katılımcıları bilgilendirdi. Eğitimlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hem personele hem de vatandaşlara yönelik olarak yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.