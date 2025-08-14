Kamu-Sen Toplu Sözleşme Teklifini Reddetti

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AÇIKLAMASI

Kamu-Sen Erzurum İl Temsilciliği, 2.5 milyon kamu çalışanı ve 4 milyon emekliyi kapsayan toplu sözleşme müzakereleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşı ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bu noktaya gelindiğini ifade ederek, “Baştan söyleyelim: 2026 yılı için yüzde 10+6; 2027 için ise yüzde 4+4 zam içeren ve memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamayan bu teklifi reddediyoruz” dedi. Gözeger, kendisinin de ekonominin zorlayıcı koşullarını vurgulayarak, akaryakıt fiyatlarındaki artışın, vergi ve cezalardaki yükselişin can yaktığını, tüketim mallarındaki artışların ise açıklanan enflasyonu aştığını belirtti.

FARKLILIKLAR VE ADALETSİZLİKLER

Kamuda benzer işlerde çalışan ve aynı eğitim düzeyine sahip fakat farklı mevzuat altında bulunan çalışanlar arasında büyük farklılıklar bulunduğunu dile getiren Gözeger, “Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor” diye konuştu. Orman yangınlarında yaralanan işçilerden, altyapıda çalışanlara kadar birçok kesimin ulusal bir hizmet içinde yer aldığını belirterek, “Gelecek kaygısı taşımadan, güvenle ve mutlulukla hizmet üretmelerini istiyoruz” dedi. Kamu-Sen olarak 2026 için kümülatif yüzde 88,6; 2027 için ise yüzde 45,2 zam talep edeceklerini dile getiren Gözeger, Kamu İşveren Heyetinin önerdiği zam miktarının kabul edilemeyeceğini savundu.

TEKLİFİN YETERSİZLİĞİ

Gözeger, Kamu İşvereninin sunduğu teklifin, piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, “Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor” şeklinde konuştu. Yıllar içinde hedef enflasyona göre sunulan zamların memur maaşlarını erittiğini ve alım gücünü azalttığını aktaran Gözeger, keyfi zam teklifinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, aileye yönelik adımlar, reel artışlar ve 3600 ek gösterge gibi konularda taleplerini yineleyerek, “Bu nedenle Kamu İşvereni, teklifini gözden geçirip gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Gözeger, daha adil bir çalışma hayatı, yaşanabilir ücret ve müreffeh bir kamu çalışanı için tüm vatandaşları eylemlerine destek vermeye çağırarak, “Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, hak ettiği şartlarda yaşaması içindir. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir” dedi.