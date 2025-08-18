Kamu Sözleşme Teklifini Reddettik

KAMU İŞVEREN HEYETİNDEN YENİ TEKLİF

Kamu İşveren Heyeti, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklisine üçüncü teklifini sundu. Teklif, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda ise yüzde 7 oranında artış içeriyor. 2027 yılı içinse ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4 artış öneriliyor. Bunun yanı sıra, bin TL taban aylığı artışı teklifi de tekrar dile getirildi. Toplantı sonrası sendika temsilcileri teklifin kabul edilmediğini açıkladı. 28 Temmuz’da başlayan hükümet ile memur sendikalarının toplu sözleşme görüşmeleri, 12 Ağustos’ta verilen ilk teklifin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda sürdü. Kamu İşveren Heyeti bugünkü toplantının ardından son teklifini kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİNDEN RED CEVABI

Hükümetin sunmuş olduğu son teklifin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu rakamlarla bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler,” şeklinde açıklamada bulundu. Yalçın, “Hiç kimse buna fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı. Bizim gayretimiz, burada bunu düzeltmektir. Bugün 81 ilde iş bırakıp Anadolu Meydanı’nda on binlerce insanla bir araya geldik ve sesimizi yükselttik,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın önüne kadar yürüyerek dosyalarını bir kez daha sunduklarını belirtti.

SON TEKLİFİN KABULÜNA İTİRAZ

Yalçın, hükümetin teklifinin komik olduğunu ifade ederek, “Bu kamuyu yorar. Çalışanların suratı bundan sonra asılır. Buna kimse fırsat vermemeli. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz,” dedi. Ayrıca, “Teklifi bu anlamda kabul etmek mümkün değil. ‘Son teklif’ cümlesini ise asla kabul etmeyiz. Öyle bir şey yok,” sözleriyle durumu netleştirdi. Yarın masanın devam edeceğini belirten Yalçın, “Biz 7-24 bu konuda süreci işletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Masada diğer tekliflerimiz var,” diyerek görüşmeleri sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.