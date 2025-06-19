Kamu Uzmanları Şurası Gerçekleştirildi

MERKEZ KARIYER UZMANLIĞI ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

Kamu Uzmanları Platformu, merkez kariyer uzmanlığı sisteminin yeniden değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla “Türkiye Yüzyılı’nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası” düzenledi. Şura, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve çeşitli bakanlıkların yöneticileri ile Kamu Uzmanları Platformu ve kariyer uzmanları derneklerinin temsilcileri, merkez kariyer uzmanları ve akademisyenler katıldı.

KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE ŞEFFAFLIK

Kamu Uzmanları Platformu Başkanı Serkan Güney, programın açılışında yaptığı konuşmada, merkez kariyer uzmanlıklarının sadece teknik analiz yapan birimler değil, aynı zamanda devletin entelektüel sermayesini inşa eden ve politika üretiminin temelini oluşturan karar destek mekanizmalarının önemli unsurları olduğunu vurguladı. Güney, şuranın geçmişin değerlendirilmesiyle kalmayacağını, kamu uzmanlık sisteminin geleceğine dair vizyoner bir yol haritası belirleyeceğini belirtti. “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kamu yönetimimizin etkinliği, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, nitelikli insan kaynağıyla mümkün olacaktır. Bu insan kaynağının en değerli bileşenlerinden biri olan merkez kariyer uzmanları, bilgiye, analize, ilkelere ve kamusal sorunlara dayalı olarak Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmaktadır” dedi.

OTURUMLARDA STRATEJİK ÖNEM DEĞERLENDİRİLDİ

Şuranın “Merkez Kariyer Uzmanlığına Yönelik Kamusal Vizyon ve Kişisel Tecrübeler” ile “Kamu Perspektifinden Merkez Kariyer Uzmanlığının Geleceği” konulu ilk iki oturumunda, merkez kariyer uzmanlık yapısının mevcut durumu ve kurumsal kapasite açısından taşıdığı stratejik önem ele alındı. Üçüncü oturumda ise “Merkez Kariyer Uzmanlarının Dünü, Bugünü ve Yarını”, “Merkez Kariyer Uzmanlık Kadrolarına Meslek Dışından Atama Yapılmasında Yaşanan Hukuki Sorunlar”, “Kariyer Uzmanı İstihdamında Kişilik Envanteri Testlerinin Uygulanabilirliği” ve “Merkez Kariyer Uzmanlarının Sosyal Güvenliği ve Güncel Sorunlar” gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Program, kapanış oturumu ile tamamlandı.