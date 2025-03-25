Kamu Yatırımları Türkiye’nin Kalkınması İçin Şart

KAMU YATIRIMLARI ÜZERİNE ÖNEMLİ VURGULAR

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, Türkiye’nin kalkınması açısından “kamu yatırımları şart” ifadesini kullandı. Adıgüzel, kamu yatırımlarının önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin ekonomik kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi açısından kamu yatırımları büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri doğrultusunda, afet bölgeleri dışındaki inşaat yatırımlarının durdurulması kararı, özellikle küçük ve orta ölçekli müteahhitler için ciddi endişelere yol açmaktadır” dedi.

KAMU YATIRIMLARININ KAPSAMI

Kamu yatırımlarının geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesi oluşturduğunu belirten Adıgüzel, “Kamu yatırımları yalnızca büyük projelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesine sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında devam eden altyapı, yol, su, enerji gibi kamu hizmetleri yatırımları, sadece büyük firmalar için değil, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için de kritik öneme sahiptir” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DE YATIRIMLARIN SÜREKLİLİĞİ

Adıgüzel, bu yatırımların kesintiye uğramasının, sektördeki iş gücünün azalmasına, istihdam kayıplarına ve ekonomik durgunluğa yol açabileceğine dikkati çekti. Afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların öncelikli olması gerektiğini kabul ettiklerini vurgulayan Adıgüzel, “Ancak, Türkiye’nin kalkınması ve refah seviyesinin sürdürülebilmesi için tüm bölgelerde kamu yatırımlarının devam etmesi gerektiğini vurgulamak isterim” diye ekledi. İnşaat ve altyapı sektörünün birçok yan sektörü desteklediğini belirten Adıgüzel, bu nedenle kamu yatırımlarının sürekliliğinin ekonomik istikrar için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Kamu yatırımlarının devamlılığı konusunda çağrıda bulunan Başkan Adıgüzel, “KAMİAD olarak, kamu yatırımlarının ülkemizin her bölgesinde planlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve karar alıcıları, iş dünyasını ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımların kesintisiz devam etmesi ve kamuya iş yapan müteahhitlerin desteklenmesi adına gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.