Kamu Yolu İçin Duba Koymak Yasak!

SOKAKLARDA YASADIŞI PARK YERİ UYGULAMALARI

Sokak aralarında evlerin önünde keyfi olarak konulan “park yapılmaz” levhaları veya dubaları oldukça yaygın hale geldi. Türk kanunlarına göre, kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi eşyalar koyarak park alanı ayırmak yasal değil. Bu tür uygulamalar hukuka aykırı olup, şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımı bulunuyor.

KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAPILMALI

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı ya da benzeri işaretlemelerin sadece il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini belirtiyor.

KİŞİSEL İŞARETLEMELER HUKUKA AYKIRI

Özel kişiler veya kuruluşlar tarafından yerleştirilen levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin hiçbir yasal dayanağı yok ve bu tür uygulamalar hukuka aykırı.

ŞİKAYET HAKLARI VE YOLUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşlar, şikayet haklarını kullanabiliyor. Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:

– Vatandaşlar, Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir.

– İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir.

– Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetler için başvurulabilir.

– Şikayetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir.

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor.” şeklinde uyarıda bulundu.

ŞİKAYET SONUCU KALDIRILIYOR

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişiler para cezası ile karşılaşabiliyor. Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor.” dedi.