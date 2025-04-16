Kamuda 600 Bin İşçinin Ücret Artışı Tartışılıyor

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret artışının belirlenmesi için yapılan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. Karayolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

GÖRÜŞMELERDE İLK ADIM ATILDI

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasının ardından başlayan görüşmelerde, taraflar TÜHİS ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda işçi tarafında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, işveren tarafında ise TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, işçi sendikalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğu 21 maddelik teklif müzakere edildi.

Görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bu maddeler üzerine bir müzakere ettik, görüşmeler yaptık, tartışmalar yaptık. Bu hemen bir sonuca varacak bir konu değil, önemli bir konu. İşte çalışanların çalışma şartları, geçmiş şartları, bunların hepsini tartışıyoruz. Şu anda müzakere aşamasındayız. Önümüzdeki hafta ikinci toplantı için perşembe günü, yani ayın 24’ünde saat 14.00’te tekrar TÜHİS’te bir araya geleceğiz” dedi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Sürecin hala devam ettiğini belirten Ağar, “Her toplantı arifesinde daha iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Şu anda bir rakam falan yok. Bu işin içerisinde sadece rakam yok, diğer çalışma şartları da var. O nedenle önümüzdeki toplantı sonucunda da inşallah sizlerle, kamuoyu ile görüşmelerimizi paylaşırız” ifadesini kullandı. Gelecek hafta yapılacak görüşmelerde TÜHİS tarafından bir rakamın teklif edilip edilmeyeceğine dair Ağar, “Ben tahmin etmiyorum, çünkü çok önemli maddeler var, çok tartışmamız gereken maddeler var. Bunları tartışacağız” dedi.

HAK-İŞ’TEN DE AÇIKLAMALAR

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, yaklaşık 600 binin üzerindeki kamu işçisinin toplu sözleşme sürecini ocak ayında başlattıklarını hatırlattı. Sert, “Bu bir taslak. Bu taslak üzerinde taleplerimizi iletirken ekonomik durum, çalışanlarımızın alım gücü, enflasyon karşısındaki ücretleri dikkate alıyoruz. Eğer bu toplu sözleşme süreçleri uzarsa her geçen gün ekmeğinden bir lokmanın gittiğini de bilerek tekliflerimizi sunmuş olduk” dedi.

Ankara’da gerçekleşen görüşmeler, kamu işçileri için büyük önem taşıyor ve tarafların uzlaşma çabaları devam ediyor.