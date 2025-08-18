Kamuda Çalışma Barışı Sağlanamaz

KAMU TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Kamuda bu rakamlarla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı” dedi. Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplantı gerçekleştirerek son tekliflerini sundu. Teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında zam içeriyor. Ayrıca, 2025’teki taban aylığa bin liralık artış teklifi de yinelendi.

Toplantının ardından Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yalçın, stresli bir ortamda yaşadıklarını ifade ederek, “Çalışma barışının bozulduğu bir zeminde bu adaletsizliği düzeltmek için buradayız” dedi. Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklifin kesinlikle son teklif olamayacağını belirten Yalçın, “Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı” sözleriyle durumu vurguladı. Yalçın, 81 ilde iş bırakarak seslerini yükselttiklerini kaydederek, “Maliye Bakanlığının önüne kadar yürüyüp, dosyalarımızı sunarak toplu sözleşme masasında oyalanmak istemiyoruz dedik. İfade edilen rakamlar gerçekten komik ve bu teklifi kabul etmek mümkün değil” dedi. Yalçın, çalışanların yüzlerinin gülmesi için değişim gerektiğini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, teklif edilen rakamların çalışanların taleplerini karşılamadığını dile getirdi. Kahveci, “Son teklif olarak kabul etmiyoruz bunu. Mutlaka yeniden gözden geçirilip yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir” açıklamasını yaptı. Toplu sözleşmelerin önemine vurgu yapan Kahveci, çalışanların ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir artışa gereksinim duyulduğunu belirtti. Önceki artışların hedeflenen enflasyona bağlı olarak yapıldığını belirten Kahveci, gerçekleşen enflasyonun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. “Yoksa bu rakamlarla çalışanların sorunlarını çözmek mümkün olmayacak” değerlendirmesinde bulundu. Kahveci, müzakerelerin devam ettiğini ve ekonomik sıkıntıları hafifletmeye yönelik çabaların sürdüğünü söyledi.