Kamuda Etkin Yönetim Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim’ konulu koordinasyon toplantısı yapıldı. Bu toplantının amacı, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini yükseltmek ve denetim uygulamalarında etkinliği artırmak olarak belirlendi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, bakan yardımcıları ve denetim birimlerinin başkanları katıldı.

KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ARTIRILACAK

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, “Vatandaşlarımızın artan şeffaflık ve hızlı hizmet beklentileri, kamu yönetiminde daha etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Eğitimden sağlığa kadar her alanda düzenli ve planlı denetimlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu. Yılmaz, denetimin sadece caydırıcı değil, aynı zamanda yönetim kalitesini artıran bir rehberlik işlevi gördüğüne de dikkat çekti. Ayrıca, yapay zeka ve dijital teknolojilerin kullanımını artırarak, düzenli denetimlerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelge çerçevesinde kamu hizmetlerinin etkin, saydam ve hesap verebilir biçimde sunulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, denetim faaliyetlerinin planlı ve kapsamlı olarak yürütülmesi gerektiği dile getirildi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yapılan kapsamlı sunumda, vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik yapmış olduğu şikayetler ve talepler de masaya yatırıldı.

HEDEF VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Denetim süreçlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kamu hizmetlerinde daha etkin ve verimli bir yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Eğitim, sağlık ve gıda güvenliği gibi alanlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde düzenli ve sistematik denetim süreçlerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

TEKNOLOJİ TEMELLİ DENETİM SÜREÇLERİ

Toplantıda, yapay zeka ve dijital teknolojilerin denetim süreçlerine entegrasyonunun hızlandırılmasının faydaları ifade edildi. Bu gelişmelerin denetimlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine olanak tanıdığı belirtildi. Ayrıca, diğer bakanlıklar arasındaki iş birliğini güçlendirmek için atılacak adımlar da değerlendirildi.

DENETİM FAALİYETLERİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ

Bakan yardımcıları ve teftiş heyetlerinin görüşlerinin alındığı toplantıda, denetim faaliyetlerinin mevzuat, personel ve bilgi sistemleri açısından gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Kamu hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için ortak denetim kültürünün geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gerektiği sonucuna varıldı. Denetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği, toplantının ana mesajlarından biri olarak öne çıktı.