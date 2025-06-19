Kamuoyu Kampanyası Başladı, Pankart Asıldı

İSRAİL’DE KAMPANYA BAŞLATILDI

İsrail’de, ABD’nin İran’a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak için yürütülen bir kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a “Bay Başkan, işi bitir” yazılı bir pankart asıldı. Bu durum, basında ABD’nin İran’a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı konusunun sıkça tartışıldığını gösteriyor. İsrailli yetkililer, ABD’nin İran’a saldırılara katılacağını değerlendirmekte.

SİYASİ ÇAĞRILAR VE KAMUOYU KAMPANYASI

İsrail, Washington’a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra, kamuoyu kampanyası ile de dikkat çekiyor. Tel Aviv’de bir otoyol üzerindeki binaya asılan “Bay Başkan, işi bitir” pankartında, Trump’ın resmi ve ABD bayrağı bulunuyor. ABD’nin, İran’a yönelik doğrudan bir saldırıya katılıp katılmayacağı sorusu, yanıt bekleyen bir mesele olarak öne çıkıyor.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA ÇATIŞMA

İsrail’in İran’a yönelttiği şiddetli saldırılar, 13 Haziran’da İran’daki çeşitli nükleer tesisleri ve ordu komuta kademesini hedef alan geniş çaplı bir saldırıyla başladı. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve çok sayıda üst düzey komutan ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplamda 224 sivil kaybın olduğu açıklandı. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaptı ve bu saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i kınadı.