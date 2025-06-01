Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” Onaylandı

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda onaylandı. Bu teklifle birlikte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılıyor. Artık, istinaf ve temyiz için başvuru ve incelemelerde, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar esas alınacak. Ayrıca, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay kararları sonrası yeniden yapılan değerlendirmelerde, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırların esas alınmasına dair hüküm yürürlükten kalkıyor.

NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesinin iptali sonrasında Noterlik Kanunu’nda yapılan güncellemeyle, noterlere yönelik disiplin cezaları belirleniyor. Noterlere yönelik uyarma, kınama, para cezası gibi disiplin cezalarının hangi durumlarda uygulanacağı detaylandırılıyor. Disiplin cezası gerektiren yeni fiiller tespit edildiğinde, bunun için ağır olan bir ceza uygulanacak. İlk kez disiplin cezası gerektiren bir davranış sergileyen noterlere ise, geçmişte olumlu performansları varsa daha hafif bir ceza verilebilecek. Disiplin soruşturmaları da belirli zaman dilimleri içinde yapılabilecek.

IDARE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Aynı zamanda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda, duruşma yapılmasının zorunlu olduğu durumlar için, davanın açıldığı tarihteki parasal sınır esas alınacak.

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan güncellemelerle, suça teşebbüs ve kasten yaralama gibi suçlarda hapis cezası süreleri artırılıyor. Örneğin, suça teşebbüs durumunda verilecek alt ve üst hapis cezası süreleri artırılarak 13 yıl ile 20 yıl arasında düzenleniyor. Kasten yaralama suçlarında da alt sınır 1 yıl 6 aya çıkartılıyor. Ayrıca, kadına karşı işlenen suçlarda da ceza süresi artırılıyor.

TEHDİT SUÇUNA YENİ DÜZENLEMELER

Tehdit suçuyla Daha etkili mücadele sağlanması hedefleniyor. Malvarlığı zararı nedeniyle tehdidin alt sınırı 2 ay olarak belirlendi. Tehditin silahla ya da bir grup tarafından yapılması gibi durumlar için de cezalar artırılıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK CEZALARDA ARTIRMALAR

Trafik güvenliğini tehlikeye atan durumlarda hapis cezaları da artırıldı. Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını tehlikeye atanlar için hapis cezasının alt sınırı yükseltiliyor. Ayrıca, ulaşım araçlarının kaçırılması veya engellenmesi gibi suçlar için cezalar da daha ağır hale getiriliyor.

(Sürecek)