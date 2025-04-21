Kamuoyunda Bilinen Dolandırıcılık Davasında Gelişme

MAHKEME HEYETİNDEN ÖNEMLİ KARAR

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen dolandırıcılık davasında mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 1 Eylül 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri Kurumundan (BTK) istenmesine karar verdi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Ali Yörük ve Atilla Yörük katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı yer aldı ve müşteki Nuray Şengüler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanlarda bulunan Şengüler, yargılama sürecinde sanıkların kendisini suçlu çıkarma çabası içinde olduğunu ifade ederek, eşinin de bu süreçte hayatını kaybettiğini dile getirdi. Şengüler, bankanın ve genel müdürünün dava konusundaki suçluluğuna dikkat çekerek, “İnsanların hakaretine maruz kalıyoruz. Ben hiçbir şeyi manipüle etmeden genel müdürlüğe gittiğimde her şeyi anlattım. Gidip orada ifade verir gibi anlattım.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DOLANDIRICILIK SUÇLARI VE DEFENSİ

Duruşmada söz verilen müşteki İsmail İbrahim Çağlar’ın avukatı Metin Sinan Arslan, sanıkların yargılamanın başlangıcındaki durumlarını sorguladı. “Seçil Erzan mı daha rahat kaçabilir? Neredeyse dünya vatandaşı olmuş Hakan Ateş mi?” şeklindeki sorusuyla Hakan Ateş’in adli kontrol tedbirinin uygulanması gerektiğini savundu. Sanık Erzan ise tutuklu olduğu dönemde yeterli savunma yapmakta zorluk çektiğini ve “Ben dolandırıcı değilim. Paraları alayım, kaçayım, gideyim böyle bir amacım hiç olmadı” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, olayların gerçekleştiği dönemde maddi zorluklar yaşadığını belirtti.

ARA KARARRA GÖRE GÜNCEL DURUM

Mahkeme heyeti, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun HTS ve baz kayıtlarının BTK’den temin edilmesi yönünde karar alındı. Bazı müşteki avukatlarının, Hakan Ateş’in mal varlığı artışını araştırma talebi ise dosyaya katkı sağlamayacağı yönünde reddedildi. Ayrıca, daha önce beyanı alınmamış tanık Umut Akgöze hakkında zorla getirme kararı çıkarılması talep edildi. Müştekilerin daha önceden ifadelerinin alındığı gerekçesiyle bir önceki kararın gözden geçirilmesine hükmedildi.

DOLANDIRICILIK İDDİANAMESİ VE CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankada müdür olarak çalışırken, müşteki Bülent Çeviker’den güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar aldığı ifade ediliyor. İddianamede, yüksek kâr vaadiyle müştekileri ikna ettiği belirtilen sanık Erzan’ın, sahte belgeler düzenleyerek dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği iddia ediliyor. Sanık Erzan, “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Diğer sanıklar için de farklı ceza talepleri bulunuyor. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ise 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması bekleniyor.