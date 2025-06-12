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Kamuya Açık Dört Suçtan Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir sitenin bahçesinden 15 bin lira değerindeki ahşap oturma grubunu çalan Kamil Kanca (46), gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, 30 Mayıs tarihinde saat 23.30 civarında İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi’nde gerçekleşti. İkinci el eşya alım satımı yapan Kamil Kanca, sitenin içine girerek bu değerli oturma grubunu çaldı ve olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Olayın ardından site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda şüphelinin Kamil Kanca olduğunu belirledi. Ekipler, daha önce 6 suç kaydı bulunan Kanca’yı yakalayıp gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kamil Kanca, bugün adliyeye sevk edildi. Hakimlik önüne çıkarılan şüpheli, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

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