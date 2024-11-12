Kamyon Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KAZA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Hatay’ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi’nde, A.V. yönetimindeki bir kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen M.A.V.’ye çarptı. Kamyonun altında kalan 67 yaşındaki M.A.V., yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısı sonucu kazayı fark eden şoför hemen kamyonu durdurdu. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar edilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve trafik ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibi, M.A.V.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.V.’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kamyon şoförü A.V. gözaltına alındı ve kazayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.